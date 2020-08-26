شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسكندرية ناعيا عفاف عبد الرازق: إحدى نبيلات الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك "البقاء والدوام لله وحده

انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التى تنتمى إلى الجيل الرائد من نبيلات الإعلام المصرى والعربى.. صوت مميز وثقافة ووعى وخلق على مدار سنوات طويلة".



نعي عفاف عبد الرازق

وأضاف أباظة "تعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة..للفقيدة الكبيرة دعواتنا برحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالي وأسكنها الجنة بفيض رحمته مع الشهداء والصديقين".

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وكان أعلن عن وفاة الراحلة فجر اليوم الأربعاء وهى أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربى وبكرة وبعده.