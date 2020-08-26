وفاة الممثل السعودي محمد حمزة.. ظهور نادر وبطل دائم

غيّب الموت الفنان والممثل السعودي محمد حمزة "أيقونة" الدراما السعودية عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مشوار ناجح في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

محمد حمزة لم يشارك سوى في أعمال قليلة، لكنه كان غالبا ما يلعب دور البطولة، ومن أبرز أعماله مسلسل "أهل البلد" عام 2013 الذي سجل آخر ظهور له، وسبقه مسلسل "ليلة هروب" في 1989، كما شارك في مسلسل "الزير سالم"، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".



وتم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عام ٢٠٠٦، تقديرا لمشواره الفني.

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وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن "الفنان محمد حمزة شكل الثقل الدرامي السعودي بعد أن رسخ مع نجليه وائل ولؤي نكهة خاصة في الدراما المحلية بلغت ذروة نجاحاتها وأوج تألقها في أعمال مازالت خالدة في ذاكرة الناس رغم السنوات الطويلة".

وأضافت: "لا يمكن أن يأتي الحديث عن التراجيديا المحلية دون أن يستحضر السعوديون مسلسلاتهم العريقة (أصابع الزمن) و(ليلة هروب) و(قصر فوق الرمال) و(دموع الرجال) وغيرها، فقد كانوا ثلاثتهم معولا للنجاح في تلك الأعمال التي ذاع صداها خليجيا وعربيا، وعلى مستوى المهرجانات التلفزيونية أيضا".



