جمهور ياسمين صبري يكشف عن "الشبه الكبير" بينها وبين صديقة رونالدو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي النجمة ياسمين صبري، مجموعةً من الصور لجورجينا رودريغيز، صديقة نجم نادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، يشيرون فيها إلى الشبه الكبير بينها وبين نجمتهم.



وظهر في كثيرٍ من الصور مدى التشابه حتى بين الأفعال والتصرفات وحتى الطريقة التي يتم بها التقاط الصورة، إذ سخر بعضهم من ياسمين صبري، مشيرين إلى أنها تقلد فيها جورجينا، قائلين: "مش كل ما جورجينا تنزل صورها جديدة لازم تقلديها"، فيما أسماها آخرون "جورجينا المصرية".



ومن أكثر المشاهد التي جعلت الجمهور يربط بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز، هي تلك الصورة التي تقف بها الاثنتان أمام برج إيفل؛ إذ التقطت الصورتان بالطريقة والأسلوب ذاتهما وحتى تسريحة الشعر. وكذلك الصورة التي نشرتها جورجينا قبل يومين، وظهرت فيها إلى جانب كريستيانو، الذي مسك يد حبيبته ذات النظرة الجدّية، ولف يده الأخرى حول خصرها في وضعيةٍ رومانسية، بينما كانا ينظران إلى عدسة الكاميرا، وقت الغروب، وهي الصورة التي تداولها الكثيرون تحت عنوان: "مش دي ياسمين صبري؟!".



فيما قال أحدهم عن الصورة نفسها: "تشبه ياسمين صبري بس على احلى". لتقول أخرى: "انا خايفة اقول ان جورجينا فيها شبه من ياسمين صبري لاتاكل هنا". كما أشار آخرون إلى أن الفنانة المصرية تقوم بتقليد جورجينا حتى في الحركات الرياضية التي تقوم بها الأخيرة وتصورها لجمهورها.



وسخر أحدهم من ذلك معلقا: "متحاوليش تقلدى ياسمين صبرى", هذا وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل 4 أيام، مجموعة صور لفتاة محجبة، وادعوا أنها تشبه إلى حد كبير الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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وتشارك المتابعون فيما بينهم الصور مع التعليقات بشأن الشبه بين الفتاة وياسمين صبري، حتى أصبح اسم الفنانة المصرية ترندا على موقع "تويتر" في غضون ساعات قليلة على مستوى مصر، ومن بين التعليقات التي تداولها المتابعون: "مش دي ياسمين صبري؟!"، و"دا يا جماعة ياسمين صبري قبل ما تتعرف على أبو هشيمة"، و"ياسمين صبري الغلابة".

ونجح البعض في الوصول لحساب الفتاة المحجبة، التي بدورها علقت على المقارنة بينها وبين ياسمين صبري، حيث تغزلت في نفسها قائلة: "إنتي قمر وشبه lily جدًا ومش ياسمين صبري لا أنا معرفش جابوا ياسمين صبري دي منين بجد".

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