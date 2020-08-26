فنانون يكشفون عن ذكرياتهم مع تنسيق الجامعات منة فضالي الأغرب

"المجموع مش كل حاجة".. هذا هو الشعار الذي رفعه الكثير من النجوم، فمجموعهم بالثانوية العامة وتنسيق الجامعات لم تتوقف حياتهم ورغم أن البعض منهم لم يلتحق بالكلية التي كان يرغب بها إلا أن هذا الامر لم يجعلهم يقفون مكتوفين الأيدي أمام طموحاتهم.

وفتح عدد من النجوم صندوق الذكريات ويكشفون عن الكلية التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها كما تحدثوا عن ذكرياتهم مع التنسيق وحيرة إختيار الكلية الانسب لهم..

صندوق الذكريات مليء بالمفاجآت ، فقد فجرت منة فضالي مفاجأة بتأكيدها أنها كانت ترغب في الإلتحاق بكلية الشرطة، أما أحمد جمال فكشف عن خلافه مع والده بسبب التنسيق.. صندوق الذكريات مليء بالمفاجآت التي فجرها شريف سلامة ولقاء سويدان وسيمون وغيرهم من النجوم..

بدأت الفنانة منة فضالي حديثها أنها لم تدرس التمثيل ولكنها التحقت بكلية السياحة والفنادق ثم اتجهت لمجال الفن بدون اي تردد ولو للحظة واحدة.

ولكن عند الحديث معها عن الكلية التي كانت ترغب في الإلتحاق بها كانت إجابتها غير متوقعة، قائلة: "من الممكن الا يصدقني أحد ، ولكني كنت أرغب بشدة في الالتحاق بكلية الشرطة ، فأنا مبهورة برجال الشرطة وكل العاملين بهذا القطاع".

وأضافت :" ففكرة الدفاع عن حقوق الناس والتصدي للظلم ونشر السلام والامان رائعة ولا يوجد أهم منها من وجهة نظري لذلك تمنيت دخول هذه الكلية".

أما نجم آراب أيدول أحمد جمال فتحدث عن هذا الموضوع بصدر رحب واسترجع ذكرياته مع تنسيق الجامعات.

وقال: "كان هناك خناقة في بيتي بسبب تنسيق الجامعات، فمجموعي كان كبير ويؤهلني لدخول اي كلية أرغب بها ".

وأضاف: "والدي كان لديه إصرار أن التحق بكلية الطب وكان حلمه أن اكون طبيب ولكني كنت أرغب في الالتحاق بكلية صيدلة ونجحت بأعجوبة في إقناعه".

وتابع: "وبالفعل درست بصيدلة ورغم حبي الشديد لها إلا أن حبي للغناء كان أكبر من كل شيء ".

"كنت قاصد مجاوبش على الامتحان كله"... بهذه الكلمات بدأ شريف سلامة حديثه معنا وكشف عن ذكرياته مع تنسيق الجامعات ونتيجة الثانوية العامة.

وقال: "منذ الاعدادية وأنا لدي رغبة في الالتحاق بمعهد سينما وتحديدًا قسم التصوير ، ولذلك لم يكن يشغلني فكرة المجموع الكبير او الاتحاق بكليات القمة كما يطلقون عليها".

وأضاف: "فقد كان حلمي الأول والاخير في هذه المرحلة الالتحاق بمعهد السينما وكنت اجاوب فقط على عدد محدد من الاسئلة تؤهلني لدخول المعهد فقط ، لم اكن بحاجة لدرجات زيادة ، فالمعهد يقبل من حصلوا على 50% أو 60%".

ما قاله شريف سلامة لا يختلف كثيرًا عن تصريحات ايهاب فهمي والذي أكد أن حلمه الاول والاخير ايضًا في هذه المرحلة من حياته هو الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وقال: "لم تشغلني فكرة المجموع الكبير او التنسيق والالتحاق بكلية مرموقة ، فهدفي الأول كان الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية وأن أكون ممثل".

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وأضاف: "اشكر الله يوميًا ورغم مرور كل هذه السنوات أنني حققت حلمي ودخلت المعهد وافتخر أنني واحد من ابناء هذا الكيان العظيم".

أما نجمة ستار أكاديمي نسمة محجوب، فكشفت عن أحلامها خلال فترة الثانوية العامة وقالت: "كنت أحلم بدراسة الموسيقى والغناء والحمد لله نجحت في تحقيق هذا الحلم من خلال التحاقي بالجامعة الأمريكية".

وأضافت: "درست الموسيقي والغناء واشياء اخرى بالجامعة والآن ادرس لأجيال جديدة بجانب عملي كمطربة واتمنى أن أنجح في إفادة غيري".

أما الفنانة سيمون فأكدت أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الطب ولكنها اختارت الدراسة بكلية اداب قسم فرنسي.

وقالت: "كنت طالبة متفوقة ولكني فضلت دراسة اللغة الفرنسية بكلية الاداب ثم التحقت بالجامعة الأمريكية ودرست الإعلام".

وأضافت: "الحمد لله تمكنت في التوفيق بين دراستي الجامعية وعملي كفنانة خصوصًا وأن هذه الفتزة‘شهدت إنطلاقتي الفنية وكنت اتلقى عروض كثيرة جدًا".

واسترجع محمد قماح ذكرياته مع تنسيق الجامعات وقال: "لا أنكر أنني كنت اتمنى دراسة الموسيقي وهندسة الصوت حتى أكون مطرب مميز".

وأضاف: "ولكن ما تمنيته لم يتحقق ودرست بيزنس بإحدى الجامعات الخاصة إلا أنني لم اتخلى عن حلمي وحصلت مؤخرًا على كورسات بالموسيقى والإنتاج الغنائي بشكل عام".

صندوق ذكريات الفنانة لقاء سويدان هو الأغرب وقد روت حكايتها مع تنسيق الجامعات وقالت: "في البداية بدون تخطيط أو تفكير دقيق التحقت بكلية سياسة واقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة ولكن بعد مرور عامين شعرت بعدم رغبة في الاستمرار بهذه الكلية".

وأضافت :" وبالفعل بعد تفكير طويل قررت ترك الكلية والتحقت بمعهد فنون مسرحية ، وكان أهم وأفضل قرار إتخذته في حياتي ولم أشعر باي ندم عليه".

أما رنا سماحة فتحدثت عن ذكرياتها بهذه المرحلة، وقالت: "التحقت بالمعهد العالي للموسيقى ، وكنت سعيزةدة راضية جدًا بدراستي التي افادتني كثيرًا".

وأضافت :" ورغم ذلك هناك كلية أخرى كنت اتمنى الالتحاق بها وهي كلية الإعلام ، لأنني احب فكرة التقديم التلفزيوني والاذاعي واعتبرها من أهم وامتع الكليات".

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