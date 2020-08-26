‪ مصادر تكشف سبب إلغاء حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على غير المتوقع وخوفا من ازدحام محبيه، كشفت مصادر مقربة من فرقة النجم عمرو دياب إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل 23 في الساحة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

وأكدت مصادر مقربة من الهضبة، وإعلام جهاز مدينة العلمين إنه تم الاستقرار على إلغاء الحفل، الذي كان يقام بالتنسيق مع جهاز المدينة وشركة "تذكرتي"، خوفا من ازدحام محبي عمرو دياب حول مقر إقامته، وهو ما يؤثر على التدابير الاحترازية المطلوب توافرها وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء في ظل أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

وأوضحت المصادر إنه تم بالفعل فك المسرح الذي كان معدا للحفل، بعد فشل كل محاولات إقامته وبثه أون لاين حسب ما أعلن عبر إحدى شركات المحمول.

عمرو دياب أحيا يوم 29 فبراير الماضي حفلًا غنائيًا جماهيريًا في مركز المنارة بالتجمع الخامس، قبل وقف تنظيم الحفلات بسبب جائحة كورونا.

الهضبة طرح مؤخرا كليب أغنيته "أماكن السهر"، بمشاركة دينا الشربيني، وعمرو منسي، وهي من كلمات تامر حسين ،ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.