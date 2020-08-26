حضر زفافها عبد الحيلم وفريد الأطرش. رئيس الإسكندرية السينمائي ينعى عفاف عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، على نعي الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، بكلمات مؤثرة دونها عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكتب "أباظة": "انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التي تنتمي إلى الجيل الرائد من نبيلات الإعلام المصري والعربي.. صوت مميز وثقافة ووعي وخلق على مدار سنوات طويلة".

وأضاف: "تعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول في التليفزيون المصري ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة، للفقيدة الكبيرة دعواتنا برحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى وأسكنها الجنة بفيض رحمته مع الشهداء والصديقين".

Advertisements

وتوفيت الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، صباح اليوم الأربعاء، وهي أرملة الصحفي الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصري، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

وأعلنت الدكتورة مها مدحت مستشار رئيس التلفزيون المصري، في بيان، وفاة عفاف عبدالرازق، قائلة "أرملة الصحفي نبيل عصمت، توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء".

وأوضحت أنه تقرر تشييع جثمان عفاف عبدالرازق التي وصفتها بأنها واحدة من رواد التلفزيون المصري، ظهر اليوم الأربعاء عقب الصلاة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة "الوفاء والأمل" في مدينة نصر.

ومرت الإعلامية الراحلة، بالعديد من المحطات المثيرة في حياتها المهنية والاجتماعية الحافلة، وفى حوار سابق لها مع مجلة الإذاعة والتليفزيون، قالت إن حفل زفافها أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، يوم 2 يناير 1972، بسبب أعداد الحضور الكبيرة، حيث كان أبرزهم الوزير عبد القادر حاتم، وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما، وهو ما جعل والدتها تقول إنها "ليلة ولا ألف ليلة وليلة".