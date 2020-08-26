ماشي بعكاز..تدهور الحالة الصحية لليوتيوبر عمرو راضي بعد وفاة مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - تدهورت الحالة الصحية لليوتيوبر الشهير عمرو راضي، عقب وفاة صديقه مصطفى الحفناوي.

ومر راضي بحالة نفسية سيئة عقب وفاة حفناوي الذي جمعته به صداقة قوية، وتعرض مؤخرًا لأزمة صحية عقب تعرضه لحادث، أثر على فقرات ظهره وأدى لصعوبة في الحركة، ويخضع للعلاج الطبيعي ويسير مستعينًا بـ"عكاز".

ونشر اليوتيوبر إسلام طارق صورة لراضي عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها كاتباً:"للناس اللي بتسألني عن عمرو راضي ..شايفين ! ماشي بعُكاز والله! ربنا ما يوريني حاجه وحشه في صُحابي ..الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح. قلبي واجعني عليه والله ..فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول بجد مش كلام!".

ورحل اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي عقب إصابته بجلطة في المخ.