مديح محسن يكشف كواليس تقديم أغنية حميد الشاعري "أنا بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 14 عاما من طرح آخر ألبوماته "روح السمارة"، كشف الفنان حميد الشاعري عن تعاقده مع شركة "كامب" التي يرأسها المنتج ياسر القصراوي، لطرح ألبومه رقم 18 الشهر المقبل، والذي أعلن عن اسمه "أنا بابا".

الملحن مديح محسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف كواليس تقديم "أنا بابا"، وقال:"المفارقة هي إنني تجمعني صداقة مع الفنان حميد الشاعري منذ عشر سنوات، ولم نعمل خلالها معا، وذلك قبل أن يقوم الشاعر محمد البوغة بالتواصل معي وأبلغني برغبته أن نقدم معا الأغنية الرئيسية بالألبوم، وأرسل لي كلمات الدخول بها (السينيو)، وبعد وضع اللحن لها، استمع لها الكابو وأعجب بها وطلب تقديمها".

وأضاف: "بعد ذلك عدنا للعمل على كوبليهات الأغنية، وخلال أسبوعين دخلنا لتسجيلها، وشاركت بالغناء بها مع الفنان حميد الشاعري، وهي تنتمي إلى المقسوم، وتم التسجيل أواخر شتاء 2019".

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حميد العائد بعد غياب يقدم بألبومه أكثر من دويتو، إذ يغني مع الفنان مصطفى شوقي "أتومبيل الحلاوة" من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، و"زحمة الأيام" من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم، ويغنيها بمشاركة مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، ويقدم كذلك المواهب الجديدة سيف وجوزي.

وتعاون الشاعري مع الشعراء والملحنين مؤمن سالم، محمد رحيم، صابر كمال، بلال سرور، أحمد حسن راؤول، عزيز الشافعي، عنتر هلال، محمد البدري، أحمد حسيب، ومن الموزعين أمين نبيل، نديم الشاعري، وإلهامي دهيمة.