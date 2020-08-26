في تجربة فنية جديدة وإبداع مختلف من حيث الشكل والمضمون، يستعد أمير الطرب العربي الفنان هاني شاكر لتصوير أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور المصري والعربي، في أول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديو والمخرجة المبدعة بتول عرفة. ستوديو والمخرجة المبدعة بتول عرفة. وينتظر أمير الطرب العربي عقب عودته من إجازته الصيفية بالساحل الشمالي من وضع الاستعدادت الخاصة كافة بالأغنية التي سيقوم بتصويرها. Advertisements ويدخل شاكر، في جلسات عمل تحضيرية مع بتول عرفة عقب عودته للقاهرة، للاستقرار على الشكل النهائي للكليب. وتألقت بتول عرفة، مؤخرًا بثلاثة كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية "bon voyage"، وبعدها صورت أغنية المطرب محمد نور "جاني في ملعبي"، وكليب للمطرب الشاب محمد سرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يتعاون مع المخرجة بتول عرفة في أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.