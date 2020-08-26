هنعمل لغبطيطا مهرجان لـ «حسن شاكوش وعمركمال» يستحوذ على التريند

تصدر مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لـ مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال

، معدلات الأكثر تداولًا بعد طرح المهرجان بساعات قليلة، والذي حقق قرابة المليون مشاهدة في أول يوم .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "هنعمل لغبطيطا"، مع حالة من البهجة والقبول للمهرجان، الذي يطرح في ظل الأزمة بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات.

وطرح مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال مهرجان جديد يحمل اسم “هنعمل لغبطيطا”، عبر قناتهما الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث حققت الأغنية رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولي من طرحها.

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مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، من توزيع إسلام ساسو، الذي يتولى كافة المهرجانات التي يقدمها مطربي المهرجانات خاصة “شاكوش،

حيث تتميز أغنية "هنعمل لغبطيطا"، بأجواء صيفية، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع، من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

والأغنية من كلمات إسلام المصري، وألحان حسن شاكوش، توزيع إسلام ساسو. وظهر شاكوش وكمال في الأغنية باستخدام الجرافيك.