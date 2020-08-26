برسالة مؤثرة.. النجم أنطونيو بانديراس يعلن شفاءه من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد نجم هوليود الأسباني أنطونيو بانديراس، الثلاثاء، على تعافيه من مرض “كوفيد-19″، بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب الممثل في تغريدة: “بعد 21 يوما من الحجر المنضبط يمكنني القول إنني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19، لقد شفيت”.

وأضاف نجم “ديسبيرادو” و”ذي ماسك أوف زورو”، “أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك، وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير، وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن”.

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وكان أنطونيو بانديراس أعلن في العاشر من أغسطس/آب في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه “في وضع جيد نسبيا” ويشعر فقط “ببعض التعب”.

وكتب الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم في العاشر من أغسطس/آب، أرى نفسي مضطراً للاحتفال بعيد ميلادي الستين مع التزام الحجر الصحي بعد تشخيص إصابتي بمرض كوفيد-19″، من دون تحديد مكان وجوده.

وأضاف نجم “ديسبيرادو” و”ذي ماسك أوف زورو”: “أنا بصحة جيدة نسبياً، أشعر فقط ببعض التعب الزائد، كما أنني على يقين أنني سأتعافى في أسرع وقت ممكن مع اتباعي الإرشادات الطبية التي آمل أن تتيح لي تجاوز الإصابة التي أعانيها وتصيب هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم”.

وفاز بانديراس بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم “دولوريس إي غلوريا” وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لكنه لم يفز بها،في المقابل نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019.