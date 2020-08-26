سباق الأندية على ميسي بعد قرار رحيله عن برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 12:55 مساءً

بعد انتشار خبر قرار ليونيل ميسي الرحيل عن نادي برشلونة، تسابقت وسائل الإعلام في الحديث عن الفريق الذي قد ينجح في ضم اللاعب الأرجنتيني.

التكهنات تتجه بأن الفريق الأقرب إلى ضم ميسي هو مانشستر سيتي الإنجليزي، بحكم علاقة اللاعب بمدرب السيتي بيب غوارديولا.

لكن بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية. فان فريق برشلونة يعتقد أن مانشستر يونايتد قد فتح بالفعل قنوات اتصال مع ميسي.

كل هذا مجرد تكهنات، إذ تشير تقارير إخبارية أخرى إلى أن هناك العديد من الأندية التي تسعى للحصول على خدمات ميسي، لعل أبرزها فريق باريس سان جرمان، حيث يعتقد أنه قد يلتحق بزميله السابق في برشلونة ونجم الفريق الباريسي الحالي اللاعب نيمار. ومن الأندية الأخرى التي تسعى للتوقيع مع ميسي بحسب الصحف البريطانية، يوفنتوس وإنتر ميلانو.

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ووفقا للديلي ميل، فإن احتمالات فوز السيتي بتوقيع ميسي هي الأعلى، ويليه فريق إنتر ميلانو ثم باريس سان جرمان، فيوفنتوس وبعدها مانشستر يونايتد. كذلك أشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الفرق الأخرى التي أبدت اهتمامها بالنجم ميسي، مثل ليفربول وليدز وبايرن ميونيخ وتشلسي ولاتسيو.

وفي الامس ذكرت العديد من المواقع الإسبانية أن النجم الأرجنتيني خاطب رسميا إدارة النادي الكتالوني عبر الفاكس اليوم الثلاثاء، وأكد رغبته في ترك النادي.

واشارت صحيفة “ماركا” ان “ميسي أخبر البارسا عبر الفاكس رغبته بتفعيل بند في عقده يحق له الرحيل لأي وجهة يريدها.. البند انتهى مفعوله منذ شهر حزيران الماضي، لكن بيئة ميسي تقول إنها قانونيا ما زالت تستطيع استخدامه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ جعلت الموسم ينتهي في غير موعده المحدد سلفا”.

فيما أكدت تقارير أن ميسي لا يستطيع استخدام بند الرحيل من جانبه فقط، لأن هذا البند انتهى مؤخرا، وكان يجب تفعيله قبل نهايته، كي يستطيع الخروج دون موافقة البلوغرانا، وهو ما لم يحدث، لذلك الخروج لن يكون سوى بالاتفاق مع النادي.

كما أكدت التقارير: “ميسي لن يحضر التدريبات أو الاختبارات بعد الآن، القرار نهائي”.