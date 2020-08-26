“دم عائض“ يتعرض لانتقادات لاذعة.. والسبب

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أحدث فيلم الرعب السعودي "دم عايض" جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا بين مواطني المملكة، حيث تم عرض مسلسل "عناقيد" في حلقته الـ17 بعنوان فيلم "دم عايض"؛ إذْ رأى المتابعون أن المسلسل في حلقته الجديدة يمثل إساءة للسعودية والسعوديين.



وأُثير هذا الجدل كون حلقة المسلسل الذي يُعرض عبر Mbc اشتقت كفيلم رعب سعودي قصير من فيلم رعب أجنبي يحمل اسم "get out"، ولذلك تلقى المسلسل انتقادات خاصًة وأنه لا يمثل واقع المجتمع.

وأطلق مدونون سعوديون هاشتقًا تفاعليًا باسم #دم_عائض للحديث عن رأيهم في الحلقة واستطاع أن يدخل الهاشتاق بين الوسوم الأعلى تداولًا في المملكة ويتصدر التريند السعودي، وسط حالة كبيرة من الجدل بين مرتادي التواصل الاجتماعي.

وتشكلت غالبية تعليقات المتابعين لانتقاد الفيلم، واصفين إياه بغير المتوازن في الحبكة، معلنين توقفهم عن مشاهدة الأعمال السعودية، بينما قال آخرون إن الفيلم جيد، بينما تطرق آخرون بالحديث عن مجهود الفنان السعودي عايض وأنه تم هدره بسبب إخفاق العمل.

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وغرّد حساب يقول: "ما عندي مشكلة في القصة مشوقة صراحة بس الغموض بزياده يعني المفروض إحنا نعرف وش قاعدين يخططون له +الأحداث مرة بطيئة وفيهم برود +ردة فعل عايض آخر شي لما شافها وقال لها ليش!! مرة لا سألها بكل برود كأنه مر في مصيبة، يعني إحنا الجمهور نعرف نظبط الوضع انتو كمختصين وش فايدتكم #دم_عايض".

وعلقّ آخرون: "#دم_عايض شكلي بعد ماعرفت انه مسلسل وانعرض مو قضيه"، و"#دم_عايض خلوكم من عايض ودمه ذا قطع قلبي الله يصبر قلب أمه وابوه"، و"#دم_عايض الله يخرشكم وانا احسبه قضيه قتل طلع فيلم"، و"#دم_عائض فيلم سعودي عرض اليوم على قناه MBC 1 فيلم رعب مشتق من فيلم اجنبي get out".

وأردف مغرد آخر قائلًا: "والله ماشوف انه مسلسل مثير او فيه شي مبدع ما اشوفه الا مسلسل في قمة التفاهة والسخافة ولعب بعقول البشر ولا كمان المتخلفين يتابعونه مندمجين عليه خفوا علينا يا مجانين الأفلام الهندية”، في حين وصفت ناشطة قصة المسلسل بقولها: “جايه من لندن ومعها حبيبها وراحت لبيتها تعرف اهلها عليه وهم سعوديين".

يُذكر أن "عناقيد" هي سلسلة أفلام قصيرة سعودية تدور في إطار درامي متنوع، بحيث تتناول كل حلقة قصة مختلفة، وكل أسبوع يُعرض فيلم يختلف عن الآخر وهو من إنتاج شركة الصدف.