نورهان تتحول إلى مونيكا بيلوتشي وتستذكر "حلاوة روح" للمطربة هيفاء وهبي

فاجأت الفنانة المصرية نورهان، متابعيها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تضع صورتها على مقطع من فيلم "Malèna" للنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، حيث ظهرت وقد تجمع حولها الرجال وهم يحاولون إشعال "السيجار" لها.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين حيث علقت نورهان على الفيديو قائلة: "عندما أكون مونيكا"، لتنهال التعليقات بين مشيرين إلى أن الشخصية تليق عليها بينما قال البعض إنها لا تليق، وتطرق آخرون إلى إقحام الفنانة هيفاء وهبي في الأمر حتى أن نورهان أكدت ذلك بأن هناك نسخة مصرية من هذا الفيلم جسدته الفنانة اللبنانية.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: "لايق عليكى جداً، انتى ماشاء الله تبارك الله زى البدر وابتسامتك ووشك مريحين ربنا يحميكى ويسعدك ويفرحك بأبنك"، و"هو انتى شبه روز فى فيلم تيتانيك كده ليه"، و"عاوزة تقنعينا ان دى مش انتى لا دى انتى بقى بس انتى مش واخده بالك"، و"فيكي شبه من زبيدة ثروت".

والطريف أن إحدى المتابعات قالت للفنانة نورهان: "هو دا المسلسل إللي كنتي بتمثلي فيه العميله في إسرائيل"، لترد عليها نورها قائلة: "دا مشهد مشهور جدًا من فيلم ميلينا اللي اتعمل منه نسخة مصرية اسمه حلاوة روح وعملت الدور هيفاء وهبي".

وقالت متابعة أخرى: "إنتي إنسانة رقيقة بس المشهد ده ما ينسبكيش لإنه المشهد ده علي انها اتجهت لدعارة"، لترد عليها نورها بقولها: "ده هزار مانا لازم اختار حاجة عمري ماهاعملها في الحقيقة".

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وفيلم "Malèna" وهو فيلم كوميدي درامي رومانسي صدر عام 2000، وهو من بطولة مونيكا بيلوتشي وجوزيبي سيلفارو ومن إخراج وكتابة جيوزبي تورنتوري عن قصة لوتشيانو فينسينسوني، وفاز هذا الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان كابورغ السينمائي عام 2001.

أما النسخة المصرية من هذا الفيلم بعنوان "حلاوة روح"، فقد تم عرضه عام 2014، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من بطولة هيفاء وهبي ويشارك في بطولته باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله وكريم الابنودي، ومن تأليف علي الجندي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.

ودارت قصة "حلاوة روح" حول شخصية "روح" التي قدمتها هيفاء وهبي، التي تعيش في حارة شعبية برفقة والدة زوجها أم توفيق حيث إن زوجها مسافر خارج البلاد، وتتعرض روح للعديد من المتاعب بسبب جيرانها بخاصة من جارها الذي يطمع في الحصول عليها، بالإضافة إلى محاولات شخص آخر يقوم بالضغط عليها بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول عليها لكنها تقف له بالمرصاد، ولكن يتم نصب فخ لها على يد اثنين من جيرانها من أجل تحقيق أطماعهما.

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