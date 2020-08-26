وعد السعودية تتلقى طلبًا مهينًا للزواج والمُطربة تصفه بالمريض

أعربت الفنانة السعودية وعد عن غضبها الشديد من مواطن تقدم لخطبتها بطريقة وصفتها بـ"المهينة"، حيث قام بمعايرتها بلون بشرتها وسنها ظناً منه أنها بذلك ستوافق عليها لأنه أفضل منها لتقوم بمهاجمته واصفة إياه بـ"المريض النفسي".

ونشرت وعد عبر تطبيق سناب شات:"تقدملي شخص يريد يخطبني يقولي أنا أبيض منك.. وأصغر منك.. وأهلي ما راح يوافقون بيكي.. بس أنا بريدك وبريد أرتبط بيكي وأتزوجك".وعلقت الفنانة السعودية على هذا الطلب قائلة "أنت شخص مريض نفسي.. في أي زمن عايش أنت .. كان زمان الأجنبي كفاية عنصرية ومين قالك إني راح أوافق؟".

وعبر عدد كبير من الجمهور عن غضبهم من الطريقة التي تقدم بها هذا الشخص للزواج من الفنانة وعد، وانهالت عليها التعليقات :"مثل هاد الكلام هو اللي يزيد العنصرية والطائفية..اخت وعد هاد كان المفروض تضربيه بالشوز ..والله اللي مثل هذا الشخص المفروض ينعدم".في سياق آخر كانت الفنانة وعد قد أثارت الجدل بانتقادها فئة من الفتيات المحجبات اللاتي يتفاعلن مع الأغاني في الحفلات ويقمن "بالتنطيط" فتظهر بناطيلهن الضيقة من تحت العباءة.

وأعربت وعد عن استيائها من ارتداء تلك الفئة من الفتيات لملابس ضيقة لا تليق مع مكانة الحجاب وما يتطلبه من إدراك لقيمته، واصفة من يفعلن ذلك بالمزعجات.وقالت الفنانة في مقطع فيديو بثته عبر ”سناب شات“: ”سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟“، وفق تعبيرها.وتابعت: ”إنتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلون ضيق بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب“، حسب قولها.يذكر أن وعد سبق ونشرت صورة لابنتها التي تدعى "حسناء"، وكتبت عليها عبر خاصية ستوري على حسابها إنستغرام: "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله.. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".وتميزت المسيرة الفنية للسعودية "وعد" بإنجازات عديدة، حيث قدمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية المصرية واللبنانية والخليجية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب.

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