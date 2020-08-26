القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان إيهاب توفيق، إن سبب عدم طرحه لكليب أحدث أغنياته "هي دنيا"، يعود لتدني مستواه الفني والإخراجي، وتضمنه أخطاء كثيرة.
ونشر توفيق، بيانا عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: "لاهتمامي بما يتم تقديمه من محتوى للجمهور الغالي، اعتذر لعدم طرح أغنية (هي دنيا) بصيغة الفيديو كليب وطرحها فقط بصيغة الفيديو ليركس وذلك لأن الفيديو كليب كان دون المستوى المتوقع فنيا وإخراجيا وبه أخطاء كثيرة ولا يليق بتاريخي".
وتابع: "مع العلم أنه تم محاولة تصوير وإضافة مشاهد جديدة ومحاولة لإعادة المونتاج لرفع مستوى الفيديو ولكن للأسف لم يتم ذلك لضعف المشاهد المتاحة ونظرا لظروف سفري والتزاماتي الفنية وعدم تواجدي في البلاد".
واختتم: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم والقادم أقوى وأفضل بإذن الله".
الأغنية ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل.
قد يهمك أيضا:
ايهاب توفيق ينتظر عرض كليب " فيكو إيه "
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب توفيق يكشف سبب عدم طرح كليب "هي دنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.