إيهاب توفيق يكشف سبب عدم طرح كليب "هي دنيا"

قال الفنان إيهاب توفيق، إن سبب عدم طرحه لكليب أحدث أغنياته "هي دنيا"، يعود لتدني مستواه الفني والإخراجي، وتضمنه أخطاء كثيرة.

ونشر توفيق، بيانا عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: "لاهتمامي بما يتم تقديمه من محتوى للجمهور الغالي، اعتذر لعدم طرح أغنية (هي دنيا) بصيغة الفيديو كليب وطرحها فقط بصيغة الفيديو ليركس وذلك لأن الفيديو كليب كان دون المستوى المتوقع فنيا وإخراجيا وبه أخطاء كثيرة ولا يليق بتاريخي".

وتابع: "مع العلم أنه تم محاولة تصوير وإضافة مشاهد جديدة ومحاولة لإعادة المونتاج لرفع مستوى الفيديو ولكن للأسف لم يتم ذلك لضعف المشاهد المتاحة ونظرا لظروف سفري والتزاماتي الفنية وعدم تواجدي في البلاد".

واختتم: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم والقادم أقوى وأفضل بإذن الله".

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الأغنية ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل.

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