باسم سمرة يكشف كواليس فيلمه الجديد "ساعة شيطان"

القاهرة - لايف ستايل
يعيش النجم باسم سمرة حالة من النشاط الفني حيث عرض له الأيام الماضية فيلم "صندوق الدنيا" وفي انتظار فيلمه الجديد "ساعة شيطان".وأوضح سمرة أن المختلف في فيلم "ساعة شيطان" الذي سيتم عرضه قريبا في دور العرض سيقدم فكرة جديدة مع الشباب، وأشار إلى أن أحداثه تدور في إطار شبابي يتحدث عن لعبة ظهرت في روسيا تلعب على كسب الأموال من خلال اللعبة حتى تتعمق في ممارستها وتكون سببا في انتحار وقتل عدد كبير من لاعبيها.
وأعرب سمرة عن سعادته بوجود نجم مثل منذر رياحنة محبوب من قبل الناس وأداء قوي، حيث إنه كان في دبي منذ أزمة كورنا، وجاء مصر منذ يومين ولم يتأخر حين طلب في فيلم "ساعة شيطان" وظهوره كضيف شرف وهو فنان رائع ويحب عمله بإخلاص.وأضاف: "لم أمارس أو أتابع الألعاب الإلكترونية، ولا أحب أن ألعبها لأن لها تأثير على الأطفال والكبار بالسلب، وبالفعل كانت سببا في قتل أشخاص كثيرة، ولا أشجع على ممارستها كثيرا ولا أحب أن أدخل في جواربها".
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