شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تغنى أكثر من أغنية خلال أحداث مسلسلها "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة مى عمر تصوير مسلسلها الجديد بعنوان "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطلاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وتظهر من خلال أحدث العمل بدور "مطربة" وهو ما جعلها تجرى العديد من البروفات على الغناء والاستعراضات خلال الفترة الماضية قبل انطلاق تصوير العمل.

والمفاجأة هى تقديم مى عمر أكثر من أغنية خلال أحداث المسلسل بصوتها، وهذا كان السبب وراء التدريبات التى قامت بها على الغناء خلال فترة التحضيرات الخاصة بالعمل، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.