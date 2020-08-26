شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير فيلم "30 مارس" السبت المقبل بعد راحة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود أسرة فيلم "30 مارس" للتصوير مرة أخرى، يوم السبت المقبل، بعد راحة استغرقت 5 أيام كاملة، حصل فيها فريق العمل على إجازة، حيث استغل بعض أبطال الفيلم السفر إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة "الويك إند"، كذلك المخرج أحمد خالد موسى، والذى استغل تلك الإجازة لقضاء وقت مع عائلته فى الساحل الشمالى.

وقال المخرج أحمد خالد موسى، لـ"الخليج 365"، إن فريق العمل انتهى من تصوير 90% من أحداث الفيلم، مشيرا إلى أنه يتبقى 48 ساعة فقط وينتهى التصوير ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزاً للعرض، لافتاً إلى أن المشاهد المتبقية تعد مشاهد بسيطة للفنان خالد الصاوى، وأسماء أبو اليزيد ودينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، وآخرين.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.