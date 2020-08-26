صور.. المنتج كامل أبو علي يتابع استعدادات "ميوزيكال شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

في إطار التحضيرات النهائية للمشروع الفني (ميوزيكال شو ) الذي أعلن عنه المنتج كامل أبو علي بالشراكة مع "إي إس كمونيكيشن" للإنتاج الإعلامي، والذي يضم 26 عرضًا مسرحيًا استعراضيًا.

استقبل "أبو علي"، بالساحل الشمالي فريق عمل مشروع ميوزيكال شو محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي، أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الأساسيان إسلام إمام ومحمد جبر، لمتابعة أخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع وتحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الافتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعداداً لبدء العروض.

وأعرب أبو علي، عن بالغ سعادته لانضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لهم بمستقبل باهر.

كما أكد، أنه لابد من توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم وذلك بالاتفاق مع أكبر الشركات المصرية والعالمية حتى تكون على مستوى الحدث.