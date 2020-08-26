سلوى عثمان للإعلامية فاطمة مصطفي : مي عمر إبنتي ..ومحمد سامي عبقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:
قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المخرج محمد سامي عبقري وعاشق لكل الممثلين، مشيرة إلى أن كل الأدوار التى يقدمها تتميز بالمصداقية.
وأضافت سلوى خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج "الراديو بيضحك" عبر أثير "الراديو 9090"، المخرج محمد سامىي يتميز بأنه يتقن عمله بشكل محترف إذ أنه ينجح في تقديم الشخصية بكل مكوناتها فالشخصية الشريرة يكرهها المشاهدين في العمل الذي يخرجه وهذا يعد نجاجا كبيرا له، فالمشاهد يكره شخصية الممثل الدرامية التي تجسد الشر في أفعالها، ولا يكره الممثل ذاته.
وأشارت سلوى عثمان إلى استمتاعها بدورها فى مسلسل "رضوان البرنس"الذي عرض خلال شهر رمضان، وأنها تتمنى العمل كثيرا مع المخرج محمد سامي، مؤكدة أن أي ممثل يتمنى العمل معه
وعن دورها فى مسلسل "رضوان البرنس"، قالت سلوى عثمان إنه واجهت انتقادات كثيرة بسبب هذا الدور، موضحة أنها تدرك تماما أن هذا يمثل نجاحا كبيرا لها لأن المسلسل حاز على إعجاب المشاهدين من خلال انتقادهم للشر الذى قدمته بصورة جيدة عبر الشاشة.
وقالت الفنان سلوى عثمان عن مسلسل لؤلؤ انها تجسد دور أم تعمل خياطة في منزلها لكي تربي أبنائها وتتوالى الأحداث بكثير من المفاجآت بينها وبين ابنتها مي عمر بطلة المسلسل، بعدما تعمل مطربة بعد فترة طويلة من رحلة كفاح، وتواصل أسرة المسلسل التصوير في ديكور خاص بمنطقة الحطابة.
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