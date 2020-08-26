"تحية كاريوكا عُذبت وعم رغدة فكر في قتلها".. فنانات هربن من أجل الفن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

لا تقبل الكثير من الأسر عمل بناتهن في الوسط الفني، وهو ما حدث للكثير من الفنانات فاضطررن للهرب، خاصة مع تعرض بعضهن للتعذيب أو الضرب أو التهديد بالقتل.

ونستعرض في السطور التالية بعض هذه الحكايات..

رغدة

كشفت الفنانة رغدة، في برنامج "100 سؤال"، التي كانت تقدمه راغدة شلهوب، إن بداية علاقتها بالفن لم تكن سهلة، وأن ابن عمها أخبرها بأن والده كان يرغب في قتلها، حين احترفت الفن، مضيفة أنه لا يوجد بنت غير محجبة في العائلة.

تحية كاريوكا

ربما لولا مساعدة ابن شقيق تحية كاريوكا لها، لما عرفنا الراقصة والفنانة الشهيرة، فبعد انفصال والدها عن والدتها، عاشت مع الأخيرة، وحين شعرت بأنها تريد أن تصبح فنانة، رفض شقيقها ذلك وعنفها وربطها في سريرها، نوعا من العقاب، لكن ابن شقيقها ساعدها في الهرب.

أحلام الإماراتية

وضعها يشبه وضع تحية كاريوكا، فقد منعها أخوها من الغناء، ووصل الأمر لتهديدها بالذبح، حسب ما قالته مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ولكنها هربت من المنزل، وبعد أن نجحت في مجالها، انصلحت الأحوال بينها وبين شقيقها.

سناء جميل

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كشفت الفنانة سناء جميل، في لقاء قديم لها، إن عائلتها لم تتقبل عملها في الوسط الفني والانضمام لمعهد التمثيل، وتبرأوا منها وطردت من المنزل.

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده أكدت في لقاء قديم لها أنها هربت في سن الحادية عشرة من منزلها، إذ تعرفت على جارة لها تعمل راقصة في فرقة فنون شعبية، وأقنعتها بالهروب من بيت والدها والعمل معها كراقصة في الفرقة.

سامية جمال

معاناة كبيرة عانت منها الطفلة سامية جمال من زوجة ابيها، جعلتها تغادر إلى بيت شقيقتها، وذات مرة تأخرت في الخارج بسبب مشاهدتها فيلما في السينما، فضربها زوج شقيقتها، ما دفعها للهرب، لتلتقي ببديعة مصابني، ويبدأ مشوار تألقها في الوسط الفني.