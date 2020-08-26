وصف نسرين أمين بالكومبارس والرقابة حذفت نصف جواب اعتقال.. تصريحات لمحمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل المخرج محمد سامي، اليوم، بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه من مواليد 26 أغسطس 1983.

واستطاع سامي في سنوات قليلة أن يصبح أحد أهم المخرجين في الدراما والسينما، إذ قدم: "البرنس، ولد الغلابة، الأسطورة، عمر وسلمى 3، حكاية حياة، مع سبق الإصرار، تصبح على خير"، وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير تصريحات وخلافات محمد سامي..

- قال إن الرقابة حذفت نصف فيلم جواب اعتقال، لذا يجب ألا يحاسب عليه هو أو محمد رمضان.

- قال إنه كان على استعداد أن يخسر أو يفشل مسلسل "البرنس" مقابل أن تصل رسالة مسلسل "الاختيار".

- أضاف أنه لو عائلته كلها تريد التمثيل ولديها موهبة سيقدمها ولا يهمه كلام الناس.

في 2019 كتب تغريدة مثيرة للجدل ولم يوضح قصده منها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مبيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان".

- أوضح أنه اتجه للتأليف لأنه يشعر بأن وجود مؤلف يعطله، مضيفا في السينما العالمية المخرج هو المؤلف.

- أوضح أنه اتجه للتأليف لأنه يشعر بأن وجود مؤلف يعطله، مضيفا في السينما العالمية المخرج هو المؤلف.

- استعان محمد سامي بالشرطة بعد تسريب مشهد من مسلسل البرنس قبل عرضه في رمضان الماضي.

View this post on Instagram A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on May 18, 2020 at 2:27pm PDT Advertisements

يجمع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة لأول مرة في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل نسل الأغراب.



تراجع عن إخراج مسلسل الإمبراطور عن قصة حياة أحمد زكي، وعن ذلك قال: "الوحيد القادر على كتابة هذا العمل هو المؤلف وحيد حامد ولا شخص غيره يمكنه كتابته بالمنطق الذي يراه"، متابعًا: "وحيد حامد قادر على خلق التوازنات بين الشخصيات في هذا العلم، ويعلم ما يُكتب وما لا يُكتب أو يسيء لأحمد زكي، وهو منشغل بمسلسل الجماعة 3".

- دائما ما يهاجم الفنانة غادة عبدالرازق بسبب الخلاف بينهما في مسلسل حكاية حياة، وقال في حوار له مؤخرا: "غير ندمان على خلافي معها، ولن أتعاون معها مجددا، وليس لدي جديد لاقدمه معها".

- هاجم مؤخرا ياسمين صبري ونسرين أمين، ووصف الأخيرة بأنها كومبارس، بينما وصف الاولى بأنها صورة من غير روح، وطردها من لوكيشن التصوير مرتين في مسلسل "الأسطورة" ويأتي الخلاف بين الثلاثي بسبب اتهام الفنانتين له بحذف مشاهد لهما من مسلسل الأسطورة لصالح زوجته مي عمر.

- فاز سامي بجائزة أفضل مخرج في استفتاء الخليج 365 عن مسلسل البرنس في رمضان 2020.