كشف الفنان أحمد حاتم حقيقة تنفيذ مشروع الجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ. وقال أحمد حتام في تصريحات خاصة لـ الوفد: لا اعلم موعد محدد لبدء تنفيذه فهو مشروع تمت الموافقة عليه مع الاستاذ هشام عبدالخالق فقط لاغير. مع الاستاذ هشام عبدالخالق فقط لاغير. يذكر أن الفنان أحمد حاتم شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الغسالة، والفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حاتم يكشف لـ"الوفد" حقيقة تنفيذ أوقات فراغ 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.