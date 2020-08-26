أحمد حاتم مشيدًا بـ محمود حميدة: العمل معه مهم جدًا

أشاد الفنان أحمد حاتم، بالفنان القدير محمود حميدة، مؤكدًا أن العمل مع محمود حميدة مهم جدًا. وقال أحمد حاتم في تصريحات خاصة لـ الوفد: "العمل مع شخص بقيمة وقامة محمود حميبدة مهم جدًا لأنه شخص زكي ومتميز واتعلم منه الكثير .. وباذن الله سنتعاون قريبا فى اعمال اخرى". جدًا لأنه شخص زكي ومتميز واتعلم منه الكثير .. وباذن الله سنتعاون قريبا فى اعمال اخرى". فيلم الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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