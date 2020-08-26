اتهام برلمانية برازيلية بقتل زوجها.. 30 رصاصة اخترقت جسده

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الشرطة يوم الاثنين أن عضو الكونغرس البرازيلي، البرلمانية فلورديليس دي سوزا، اتُهمت بإصدار أمر بتصفية زوجها، القس أندرسون دو كارمو، الذي تلقى أكثر من 30 رصاصة في منزلهما في شهر حزيران من العام 2019.

وفي التّفاصيل، فقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، الذي تنتمي إليه دي سوزا، في بيان إن عضويتها ستُعلق على الفور، ومع تقدم الإجراءات ستُفصل من الحزب.

وأوضحت شرطة ولاية ريو دي جانيرو أن دافع دي سوزا كان صراعاً على السلطة وتحررها مالياً، وتم توجيه الاتهام لأحد عشر شخصاً فيما يتعلق بالجريمة.

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ولم يصدر حتّى الآن أمر باعتقال دي سوزا على أساس أنها تتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها نائبة اتحادية منتخبة.

وأوضحت الشرطة أنه تم إرسال نسخة من التحقيق مرفق به دليل الاتهامات للمجلس الأدنى للكونغرس. وأفاد البيان أنه يمكن تجريدها من صفتها البرلمانية مما يسمح بمتابعة الإجراءات الجنائية.

ويُشار إلى أنّ دي سوزا كانت قد قالت في شهادتها للشرطة بعد الحادث إن زوجها قُتل في حادث سطو.