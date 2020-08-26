الكورونا يفتك بأسرع عداء في العالم.. يوسين بولت يكشف عن إصابته بالفيروس

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف يوسين بولت صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية، عن إصابته بفيروس كورونا بعد إقامته حفل عيد ميلاده.

فقد أعلن بولت في رسالة سجلها بنفسه وهو مستلق على الفراش:”لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي وأتعامل مع الأمر ببساطة”، كاشفاً أنه يخضع لعزل ذاتي في منزله في جاميكا بعد أن احتفل بعيد ميلاده 34 الأسبوع الماضي في حفل ضخم بدون كمامات.

وأضاف بولت، أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19، لكنه اكتشف إصابته بعد خضوعه للفحص عقب احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات.