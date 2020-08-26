ميسي يبلغ نادي برشلونة برغبته في الرحيل

متابعة بتجـــــــــــرد: أبلغ قائد برشلونة ليونيل ميسي ناديه برغبته في الرحيل فورًا في رسالة عبر الفاكس.

وقال مصدر إن ميسي الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بوروفاكس وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق القطالوني حتى 2021.