حفل توزيع جوائز Emmy.. هكذا سيتحدى كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن إقامة المهرجانات العالمية السنوية يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى المنظمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي فرضت من أجل منع انتشار العدوى. وفي أحدث المستجدات ما كشفه المنتجان التنفيذيان لحفل توزيع جوائز Emmy، بنسخته الـ72، ريجينالد هودلين وإيان ستيوارت.

وذكرا في حديث إلى مجلة Variety أنه ستتم إقامة حفل هذا العام على أن يتولى تقديمه جيمي كيميل مع الإشارة إلى انه لن يسمح بحضور الجمهور ولا بالوقوف على السجادة الحمراء.

وفي هذا الصدد قال هودلين: “يحب جيمي العمل بشكل مباشر ونفضل هذا أيضاً. نواجه الكثير من التحديات في ظل الاجراءات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد. لكننا لن نتراجع أمام هذه المشاكل”.

وأضاف: “سيغيب المرشحون لنيل الجوائز عن الحدث. ولهذا سنذهب إليهم مع الكاميرات. سنحتاج لهذا إلى الكثير من التجهيزات من أجل تلقي الكثير من الإشارات من المراسلين”. وأوضح أنه تم لهذا السبب تأمين كاميرات ذات قدرة احترافية عالية، لافتاً إلى أنه يمكن أن يتم تقديم أكثر من 140 بثاً مباشراً.