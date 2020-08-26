طليقة جورج وسوف تكشف هذه الأسرار عن حياتهما

متابعة بتجـــــــــــرد: للمرة الأولى تطرقت ندى زيدان، الزوجة السابقة للفنان السوري جورج وسوف، العديد من التفاصيل المرتبطة بحياتهما معاً ولقائهما الأول وزواجهما. كما تحدثت عن أمور تتعلق بابنتهما عيون وبظروف طلاقهما.

واشارت إلى انهما التقيا في أحد المستشفيات حيث كان الفنان يتلقى العلاج وبعدما كلفت بالاهتمام به وتسهيل مهمته. وذكرت أنها تقربت منه واكتشفت شخصيته “المميزة” على حد تعبيرها وان هذا دفعها إلى ترك عملها من أجل الارتباط به والتنقل معه بين السويد ولبنان وسوريا.

وقالت إن زواجهما واجه في البداية معارضة أسرتها بسبب الوضع الصحي للفنان حيث رأى والداها أنها ستتحول بهذا إلى ممرضة. إلا أنها أوضحت أن من هم في سن الشباب يعانون من المرض أيضاً إلى أن وافقا وتم الارتباط.

وعن علاقتهما في الوقت الحالي بعد الطلاق قالت إن ما يجمعهما هو وجود ابنتهما وكشفت أنه هو من شجعها على الإنجاب وانه كان يتمنى أن يرزق بابنة ليطلق علها اسم عيون.

ويشار إلى أنهما انفصلا في العام 2017 بعد مرور عام ونصف فقط على الزواج. وهو ما أشارت إليه ندى حيث أوضحت أن الانفصال تم بالتراضي وأن علاقتهما في الوقت الحالي جيدة وأنهما ما زالا يتواصلان.