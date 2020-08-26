شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا زوجة محمد على رزق فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة هنادي مهنا دور زوجة الفنان محمد على رزق في مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، وتنقلب حياتها رأساً على عقب وستكشفها الحلقات الأولى من المسلسل، كما يكثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير يومياً وبدون أجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الفضائيات حسب الموعد الذى تحدده الشركة المنتجة.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية، حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخير "البرنسيسة بيسة".

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والعمل من بطولة كل من الفنانة مى عز الدين ومحمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر التي تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل "زلزال" معتبرة أنه من أكثر المخرجين التي تحبهم على المستوى الشخصى وتقدم هنادى من خلال المسلسل شخصية جديدة ومفاجأة تقدمها لأول مرة كما أكدت في تصريحات خاصة.

وشاركت هنادى مهنا في موسم رمضان الماضى في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال كما أنها شاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.