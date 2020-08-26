حسين الجسمي يتلقى هدية بالملايين في عيد ميلاده

متابعة بتجــــــــــرد: بالتزامن مع الإحتفال بعيد ميلاده، حققت أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي رقمًا قياسيًا على “يوتيوب”. وحصد فيديو الأغنية أكثر من 18 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

وتعتبر أغنية “بالبنط العريض” أوّل أغنية من ألحان حسين الجسمي من اللون الغنائي المصري، وجدد من خلالها تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.

ووضع الجسمي للأغنية لحنًا جميلًا ومميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية الذي يقول في مطلعها: “حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض”.

ويضيف الجسمي أغنية “بالبُنط العريض” إلى قائمة أغنياته الناجحة ذات اللون المصري، والتي يقدمها لأوّل مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معان كثيرة من الفرح والبهجة.

Advertisements

وقد طرح حسين الجسمي الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” إلى جانب جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.