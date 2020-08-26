تاج “نوتوريوس بيغ” ورسائل حب بخط “توباك” للبيع في مزاد مخصص للهيب هوب

متابعة بتجــــــــــــرد: تخصص دار سوذبيز، الشهر المقبل للمرة الأولى، مزاداً علنياً لموسيقى الهيب هوب يشمل خصوصاً رسائل حب كتبها توباك خلال سنوات المراهقة، والتاج الذي اشتُهر بوضعه مغني الراب ذي نوتوريوس بيغ.

وينطلق المزاد في سبتمبر على أكثر من 120 قطعة بينها ملابس وحلى ومقتنيات أخرى متصلة بهذا العالم الموسيقي الذي انطلق في حي برونكس في نيويورك.

والتاج المطروح للبيع في المزاد هو الذي اعتمره ذي نوتوريوس بيغ المعروف بأغنيات شهيرة بنيها «جوسي» و«بيغ بوبا» و«هيبنوتايز»، خلال آخر جلسة تصوير خضع لها سنة 1997 قبل 3 أيام من اغتياله في لوس أنجلوس.

وطرح بارون كلابورن الذي التقط الصورة، التاج البلاستيك الذي استُخدم لتتويج مغني الراب كـ«ملك نيويورك»، للبيع في المزاد بسعر تقديري يراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار.

وقالت مفوضة المزاد كاساندرا هاتون «المقصود ليس بيع القطع بقدر ما يرتبط ذلك ببيع القصة المرتبطة بها».

ويسعى القائمون على الحدث إلى سرد تاريخ موسيقى الهيب هوب منذ انطلاقها في السبعينيات، مرورا بعصرها الذهبي في الثمانينيات والتسعينيات.

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وثاني أبرز القطع التي ستطرح في المزاد هي مجموعة من 22 رسالة حب وجهها توباك شاكور، الصديق ثم الخصم السابق لنوتوريوس بيغ، إلى حبيبته كايثي لوي حين كان في سن المراهقة في بالتيمور.

وكان مغني الراب صاحب أغنيات ناجحة بينها «كاليفورنيا» و«تشينجز» و«دير ماما» و«أل آيز أون مي»، قد قضى بدوره في ظروف لا تزال غامضة.

وتظهر الرسائل الواقعة في 42 صفحة توباك المراهق العاشق الخائف على فقدان حبيبته التي أغرم بها في المدرسة.

وقد يصل سعر هذه الرسائل إلى 80 ألف دولار.

ويعود ريع هذا المزاد بجزء منه إلى جمعيات خيرية بينها «بيلدينغ بيتس» التي تروّج للتحرر من خلال الموسيقى.

وأوضحت هاتون «نرغب في أن ندعم الجمعيات التي تعمل على حفظ تاريخ الهيب هوب».