نجمة “حب أعمى” في ورطة.. صورها الفاضحة على الشاطئ تغزو الإنترنت

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئت الفنانة التركية هازال فيليز بنشر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً التقطت لها أثناء وجودها على الشاطئ وظهرت فيها وهي تقوم بتبديل ملابسها أثناء تمضيتها إجازة برفقة عدد من صديقاتها.

وعلى إثر هذا واجهت الفنانة التي عرفت في العالم العربي بأدائها دور زينب في المسلسل الشهير “حب أعمى” موجة واسعة من الانتقادات حيث رأى المتابعون أنها تخطت الحدود وأنه لم يكن عليها فعل هذا في مكان عام وإن كانت تعلم أن لا وجود لأشخاص آخرين إلى جانبها وجانب صديقاتها.

كذلك توجه بعضهم بالانتقاد إلى كل من قام بنشر الصور وإعادة نشرها ورأوا في هذا تعدياً على الحياة الخاصة للفنانة وإثارة للفضائح.

ويشار إلى أن هازال من مواليد ميرسين في تركيا في العام 1988 وهي متزوجة من تونال تونالي. ويذكر أن مسلسل “حب أعمى” جمعها مع عدد من أبرز نجوم تركيا منهم بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول وآخرين، علماً أنه حقق نسبة مشاهدة عالية جداً بعدما تمت دبلجته وعرضه في العديد من الدول منها إلى جانب البلدان العربية بعض دول أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركيتان وروسيا واستراليا.