تامر حسني بتتر “مدرسة الحب” يحقق رقمًا قياسيًا في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية “لينا حياه بعدين” التي يقدّمها النجم المصري تامر حسني بصوته كتتر للجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” نجاحًا استثنائيًا.

وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط على طرحها عبر قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت أغنية “لينا حياه بعدين” قد تصدّرت قائمة الموسيقى الأكثر تداولًا على يوتيوب في عدد من البلدان العربية فور إطلاقها وذلك نظرًا للتفاعل الكبير الذي حصلت عليه من الناشطين عبر الموقع من كل أقطار العالم.

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أغنية “العمر” من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.