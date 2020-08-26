متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية “لينا حياه بعدين” التي يقدّمها النجم المصري تامر حسني بصوته كتتر للجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” نجاحًا استثنائيًا.
وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط على طرحها عبر قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وكانت أغنية “لينا حياه بعدين” قد تصدّرت قائمة الموسيقى الأكثر تداولًا على يوتيوب في عدد من البلدان العربية فور إطلاقها وذلك نظرًا للتفاعل الكبير الذي حصلت عليه من الناشطين عبر الموقع من كل أقطار العالم.
أغنية “العمر” من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.
جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني بتتر “مدرسة الحب” يحقق رقمًا قياسيًا في ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.