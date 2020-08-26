أحلام بإطلالة مُبهرة في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: استعادت النجمة الإماراتية أحلام مؤخرًا عددًا من الصور التي التقطت لها على هامش حفلها ضمن فعاليات موسم الطائف في المملكة العربية السعودية، والذي كانت قد أحيته في عام 2019 الماضي.

ظهرت أحلام في الصور متألقة بفستان من اللون البرتقالي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وتميز الفستان بتصميم أنيق حيث رسم جمال قوام أحلام وبيّن بشكل واضح نحافة خصرها، كما زاد الـ Belt من جمال الفستان والإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أحلام مكياجًا خفيفًا وبسيطًا زاد من جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم، وتركت شعرها منسدلاً بتموّجات ساحرة على كتفيها، لتتناسب تسريحتها مع إطلالتها الرائعة.

صور أحلام حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين أعربوا عن إعجابهم الدّائم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.