عودة "فتاة النميمة" بأبطال جدد

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/8/26 10:27 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت المغنية ومؤلفة الأغاني جوردان أليكساندرا انضمامها لفريق عمل المسلسل الأمريكي Gossip Girl "فتاة النميمة"، الذي يعاد إنتاجه بأبطال جدد.
وحسب موقع "ديدلاين" الأمريكي، عبرت المغنية عن تطلعها للانضمام للمشروع الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، بقولها: "أنا واقعة تمامًا في حب هذا العمل".
وتحاول المغنية الموازنة بين عملها في المسلسل الجديد، ومسلسل آخر بعنوان Sacred Lies: The Singing Bones، فضلًا عن مشاركتها في مسلسل You, Cool and Fade Away، الذي كان سببًا في معرفة الجمهور بها.
وأوضح رئيس محتوى شبكة "إتش بي أو ماكس"، كيفن ريلي، أن المسلسل مازال في أولى مراحل إنتاجه، ومن الممكن أن يبدأ تنفيذه الفعلي في الخريف المقبل، بعد التخفيف المتوقع لقيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع مشوقًا الجمهور: "سوف يختلف المسلسل الجديد تمامًا عن النسخة الأصلية، فالأبطال الجدد سيكونون أكثر نضجًا، أما فتاة النميمة فلن تأخذ الشكل القديم".
وقال: "من المتوقع أن يظهر أبطال المسلسل الأصلي في النسخة الجديدة سواء بليك لايفلي أو بين بادجلي".
مسلسل فتاة النميمة يتناول حياة مجموعة طلبة أغنياء في المرحلة الثانوية مطاردون من قبل فتاة تعرف جميع أسرارهم ولن تتوانى عن إفشائها.
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