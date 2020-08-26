دي نيرو وآل باتشينو يترشحان لـ"جوتشي".. وليدي جاجا "الأرملة السوداء"

يجري المخرج ريدلي سكوت مباحثات لضم مجموعة من كبار ممثلي هوليوود إلى فيلم جديد حمل اسم "جوتشي" Gucci يتناول قصة اغتيال رجل الأعمال الإيطالي موريزيو جوتشي، حفيد جوتشيو جوتشي.

وأكدت الممثلة والمغنية الفائزة بالأوسكار ليدي جاجا بالفعل مشاركتها في الفيلم الجديد، للعب دور الزوجة السابقة لمصمم الأزياء جوتشي التي حصلت على لقب الأرملة السوداء.

ومن المتوقع انضمام النجوم آل باتشينو وروبرت دي نيرو وآدم درايفر وجاريد ليتو إليها في حالة نجاح المفاوضات.

"موريزو" هو حفيد جوتشي، المؤسس الأصلي لدار الأزياء الشهيرة جوتشي، الذي قرر بيع نصيبه من الدار في صفقة تقدر بـ 170 مليون دولار عام 1993، بعدها بعامين، تعرض رجل الأعمال للاغتيال على يد قاتل مأجور.

وفقًا لمجلة "فار أوت" البريطاني، اتهمت أرملة موريزيو، باتريزيا ريجيني، بالاحتيال لقتل زوجها، وحكم عليها بـ 29 عامًا في السجن، إلى أن تم الإفراج عنها عام 2016 لحسن السير والسلوك.

وحتى الآن لم يتأكد مشاركة نجوم آخرين أو تفاصيل موعد بدء تنفيذ العمل.



