شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار فيروس كورونا يهدد دور السينما فى كوريا الجنوبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، شددت السلطات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضى القيود على التجمعات العامة، وهذا وجه ضربة لشباك التذاكر الكورى، الذى شهد طرح أفلام قوية خلال الأسابيع العديدة الماضية مثل Peninsula وDeliver Us From Evil.

لكن أفضل 5 أفلام تعرض فى كوريا حاليا حققت أرباحًا تراكمية بلغت 3.39 مليون دولار، وهذا ما سجل انخفاضا حادا بنسبة 73% عن نهاية الأسبوع الماضى.

وتأتى هذه الإحصائيات خلاب إطلاق فيلم "تينيت" لكريستوفر نولان فى كوريا من خلال عرضه على 590 شاشة ذات سعة محدودة، طبقا للإجراءات الوقائية.

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ووفقاً لتقارير أجنبية نقلتها صحيفة فاريتى فإن فيلم ‪TENET‬ الجديد نجح فى تحقيق نحو 368 ألف دولار يوم السبت الماضى و347 ألف دولار يوم الأحد بعد أن تم عرضه فى 590 شاشة عرض فى كوريا الجنوبية، ليحتل المرتبة الثانية بعد فيلم ‪Deliver Us From Evil‬ الذى حقق نحو 4.14 مليون دولار فى الأيام الثلاثة الأولى من عرضه.

يذكر أن فيلم ‪Tenet‬ من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم "‪Tenet‬" قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا "‪COVID-19‬" الذى يهدد العالم.