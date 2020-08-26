شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تنتهى من فيلم "ساعة شيطان" وتنتظر طرح "جدو مشاكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى القاضى مشاهدها فى فيلم "ساعة شيطان"، الذى استأنفته مطلع هذا الأسبوع، بعد توقف شهر بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بتصوير ومونتاج المشاهد الأخيرة من فيلم "زنزانة 7" المقرر طرحه فى دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، حيث قاربت مى على الانتهاء من آخر مشاهدها فى فيلم ويتبقى لها يومين فقط وتودع العمل بالكامل.

وصورت مى 70% من أحداث دورها فى الفيلم قبل توقفه، حيث تظهر بدور فتاة شعبية تدعى "لوسى" التى تعيش قصة حب مع إسلام إبراهيم الموظف فى الشهر العقارى، والقادم من الأرياف، ويتزوجان ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية قبل أن تتغير حياتهما تماماً بعد ذلك.

Advertisements



مى القاضى

فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

كما تنتظر مى القاضى طرح فيلم "جدو مشاكل" المؤجل منذ 3 سنوات حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وتم تغييره وطرح الأفيش الدعائى له، وهو بطولة خالد سليم، مى القاضى، ولطفي لبيب، وسامى مغاورى، وسناء شافع، ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبد العيلم ومن إخراج وائل الرومى.