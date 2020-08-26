محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة السورية أصالة، النجم الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة عيد ميلاده، الذي وافق أمس الثلاثاء 25 أغسطس.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت أصالة أغنية لحسين الجسمي، وعلقت عليها قائلًا: "كل سنة وحبيبي الصديق أخي الغالي حسين الجسمي صاحب الصوت الذهب، والشعور الذي يحلق بنا حد السحاب، ياصاحبي مهما ابتعدت، والغالي المُحترم، كل سنة وأنت بألف خير ودائما أنت الإسم الذي يسمو ويحفر مكانته بالتاريخ، كل سنة وأنت الخير للقلب والروح ومُداوي الجراح".

وطرح الفنان حسين الجسمي مؤخرًا أغنية "بالبنط العريض"، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تهنئ حسين الجسمي بعيد ميلاده: كل سنة وإنت الخير للقلب والروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.