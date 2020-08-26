أحلام تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "أحلام"، على الصور بكلمات أغنيتها "بابهم سده"، والتي تقول: "تدري حبيبي وش حكوا عنا بسؤالهم، قالوا علينا هوينا بعض من مدة".

من ناحية أخرى، طرحت أحلام مؤخرًا الأغاني أم الإمارات، ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغنى" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.

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