"بتقلد جورجينا".. هكذا علق الجمهور على تشبيه ياسمين صبري بصديقة كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة ياسمين صبري قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، بعد نشر النشطاء صور لها تتشابه مع صور جورجينا رودريجيز صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وانقسمت تعليقات الرواد حول الهاشتاج، بعضهم رأى أن النجمة المصرية تُقلد إطلالات "جوروجينا"، والبعض الآخر أكد أن "ياسمين"، تتمتع بجمال مصري أصيل لا يشبه أحد.

وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "ياسمين صبري إيه يا جماعة اللي شبه جورجينا ماتصلوا على النبي"، "ياسمين صبري أجمل وأنعم وملامحها متناسقة أكتر".

وتفاعل المغردون بتعليقات أخرى مثل: "لو جوروجينا نزلت صورة بطرحة ياسمين صبري تاني يوم هتكون مقلداها"، "ياسمين صبري نص صورها على الإنستا تقليد لجورجينا ومع أنها حلوة بس مش قادرة تعمل لنفسها ستايل ولوك خاص بيها بعيد عن التقليد"، "فيه تشابه بس ياسمين صبري جمالها أحلى، "ياسمين أحلى كتير".

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، بعض النقاط التي جعلت الجمهور يتحدث عن "تقليد" أو "شبه" بين ياسمين وجورجينا:

- تحرص "جورجينا"، على مشاركة متابعيها عدد من إطلالتها المميزة عبر "إنستجرام"، وهو الأمر ذاته الذي تفعله ياسمين صبري.

- تنشر جورجينا صورًا لها من داخل الصالات الرياضية، كما تفعل ياسمين صبري نفس الشيء، بنفس التفاصيل تقريبًا من حيث زاوية التصوير.

- جوروجينا تشارك متابعيها صور لها مع صديقها "كريستيانو"، كما تنشر ياسمين صبري صورًا مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

- الثنائي الشهير، يشاركن جمهورهن صورًا لهن تتشابه لحد كبير، من حيث تطبيق المكياج، وزاوية التصوير والملابس.