الموت يفجع محمد محسن

رنا صلاح الدين - بتأثر شديد، أعلن الفنان المصري محمد محسن عن وفاة عمه الذي وصفه بكبير العائلة، ونشر صورة تجمعه بالراحل، وكانت برفقتهما زوجة الفنان، الممثلة المصرية هبة مجدي.

محسن أرفق الصورة بتعليق كتب فيه: «عمي خليل الحبيب وأخو أبي الأكبر، وكبير العائلة، في ذمة الله. رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائماً وأبداً له معزّة خاصة جداً وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة. رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي. أرجو منكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولنا بحُسن الخواتيم.‬ صورة تعود لعام ٢٠١٦».

فانز وأصدقاء ومحبي محمد محسن تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات قدموا فيها التعازي للفنان الشاب، متمنيين له ولأسرته الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

يُذكر أن محمد محسن كان قد أعاد تقديم نشيد «أسلمي يا مصر» في كليب جديد، وهو النشيد الوطني لمصر خلال الفترة من 1923 حتى 1936، من تأليف الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي وذلك قبل اعتماد «بلادي بلادي» كنشيد وطني لمصر.