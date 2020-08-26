هجرة نجلي راغب علامة من لبنان.. إلى أين سافرا؟

رنا صلاح الدين - على إثر الأحداث العنيفة والمضطربة التي تشهدها لبنان منذ فترة، وكان آخرها الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى والمفقودين، وافق النجم اللبناني راغب علامة على هجرة نجليه «خالد ولؤي» من لبنان، حتى يمنحهما فرصة للعيش في بلد آمن يحترم الانسان بحسب تصريحاته.

خالد ولؤي اختارا أن يعيشا بعيداً عن والديهما في الإمارات، حيث يتواجد نجلا السوبر ستار حالياً في دبي، وعن سبب موافقته على سفر نجليه، قال راغب: «المهم أن يعيش خالد ولؤي في ظل نظام آمن، يحترم الإنسان، وليس بنظام تحكمه الخنازير القاتلة التي تقضي على كل ما جناه الإنسان خلال عشرات السنوات».

راغب علامة

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علامة أضاف مهاجماً طريقة تعامل المسئولين في لبنان على أساس الطوائف: «خالد ولؤي لا يفرقان بين الناس بحسب طوائفهم، وهما يحترمان الجميع، ومن المهم أن يعيش إبناي سعيدين وناجحين، وفي لبنان لا مكان للمحترمين والمسالمين، إذ إنه في لبنان يقيّمونك بحسب طائفتك وكرهك للآخر، أتمنى أن تصطلح الأمور في وطننا».

يُذكر أن منزل راغب علامة تضرر بشكل كبير بسبب انفجار بيروت الأخير، والذي وقع 4 أغسطس الماضي، وقد كتب النجم اللبناني مهاجماً المسئولين في لبنان بسبب الانفجار: «لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً!.. إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر.. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي».

من ناحية أخرى، كانت أغنية «أنتو أملنا» آخر ما طرحه راغب علامة، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما صور الكليب بعدسة المخرج سامي صعب، وقد أهداها النجم اللبناني لكل مكافح ومقاتل في الحرب ضد جائحة كورونا لبقاء البشرية.