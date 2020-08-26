سلمى أبو ضيف تتحول لنسخة من السندريلا بجلصة تصوير مبهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - أبهرت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي اختارت أن تتقمص فيها شخصية النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني، بواحدة من أشهر إطلالاتها.

سلمى نشرت صورتين بالأبيض والأسود، ظهرت فيهما مرتدية فستان أسود ذو نقط بيضاء، وقبعة من نفس الألوان، متزينة بماكياج قوي للعيون، وهي الطلّة التي تشبه إلى حد كبير، واحدة من أبرز إطلالات سعاد حسني في أحد أفلامها، وقد حاولت الفنانة الشابة تقليد ضحكة السندريلا الراحلة بفتح فمها، وهو ما زاد من تقمصها للنجمة المصرية الراحلة.

من ناحية أخرى، غابت سلمى أبو ضيف عن المشاركة في دراما رمضان 2020، بينما تألقت في دراما رمضان 2019، في مسلسل «حدوتة مرة» أمام النجمة المصرية غادة عبدالرازق، مجدي كامل، محمد شاهين، عايدة رياض، عبدالرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد.