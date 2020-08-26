حجاج عبدالعظيم يقتحم عالم البيزنس ويفتتح «كافيه» بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - اقتحم الفنان المصري حجاج عبدالعظيم عالم البيزنس، وافتتح مشروع تجاري بعيد عن الفن، وهو عبارة عن «كافيه» في منطقة الهرم.

حفل الافتتاح حضره مجموعة من أصدقاء النجم المصري من الوسط الفني، وأبرزهم؛ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأحمد بدير الذي اصطحب معه حفيده «ياسين،» وشريف باهر وعمرو عبدالعزيز وإبراهيم السمان مقدّم برنامج "كريزي تاكسي"، وغيرهم.

حجاج عبدالعظيم

يُذكر أن حجاج عبدالعظيم شارك في مارثون دراما رمضان الماضي بمسلسل «2 في الصندوق» الذي شارك في بطولته أمام حمدي الميرغني، محمد أسامة «أوس أوس»، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمدعبد الله محمود، نهى عابدين، ورحاب الجمل، وغيرهم.