طليقة جورج وسوف الثانية تكشف كواليس علاقتهما وانفصالهما لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - كسرت بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، طليقة النجم السوري جورج وسوف حاجز صمتها، وكشفت لأول مرة عن كواليس بداية علاقتهما بسلطان الطرب مروراً بالزواج، وحتى الطلاق، كما كشفت عن تفاصيل علاقة المطرب السوري بابنته الوحيدة منها «عيون».

ندى تعرفت على جورج وسوف خلال عملها في إحدى مستشفيات قطر، حيث حضر سلطان الطرب لنفس المستشفى في رحلة للعلاج عقب الأزمة الصحية الشهيرة التي ألمت به، ولانها كانت مسئولة عن قسم شئون اللاعبين، كانت قريبة من جورج، حيث تم تكليفها بالاهتمام به، وتيسير أموره، حيث تطورت علاقتهما، حتى وقعت في حبه بحسب تصريحاتها.

جورج وسوف

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وسوف نجح في اقناع ندى بالزواج، في الوقت الذي رفضت فيه عائلتها، بسبب وضعه الصحي، حيث حاول والديها اقناعها بأنها ستكون بمثابة ممرضة له، إلا أنها اقنعتهما بأن المرض أمر قدري وقد يصيب حتى الشباب، وبالفعل صمّمت على الارتباط به حتى تم عقد قرانهما، وهنا تركت زيدان عملها، ورافقت النجم السوري في رحلاته ما بين السويد ولبنان وسوريا.

«عيون» ابنة ندى الوحيدة، هي أفضل ما خرجت به من علاقتهما بجورج بحسب وصفها، حيث أقنعها النجم السوري بالإنجاب منه، خاصة أنه كان يتمنى أن يُرزق بابنة وأن يطلق عليها «عيون جورج وسوف».

العلاقة الزوجية بين جورج وندى لم تستمر سوى عام ونصف، في الوقت الذي كشف فيه بطلة الراليات القطرية بأن الانفصال وقع بالتراضي بينهما ولمصلحة ابنتهما وذلك عام 2017، مشددة على أن سلطان الطرب دائم الاتصال بها للاطمئنان على أمور ابنته.