نيكول سابا ناعية مدير أعمالها: صديق عمري ورفيق دربي.. شاهد

رنا صلاح الدين - حالة حزن عميقة تعيشها النجمة اللبنانية نيكول سابا بعد وفاة مدير أعمالها، وائل المصري، وقد أعربت الفنانة عن شدة تأثرها بوفاة الراحل بتعليق مُبكي على صورة نشرتها للمصري.
نيكول كتبت: «بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد و ائل المصري
أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله و عائلته.. عائلتي الثانية.. آمين، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمه».
فانز وأصدقاء نيكول تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات قدموا فيها التعازي للنجمة اللبنانية، متمنيين لها ولأسرة الراحل الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.
يُذكر أن أغنية «صورة سيلفي» كانت آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.
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