دوللي عياش تعلن حملها في مولودها الأول في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - اعلنت الفنانة والمذيعة اللبنانية دوللي عياش عن حملها في مولودها الأول، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ34.
دوللي زفت خبر حملها لمتابعيها بصورة جريئة من جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مكشوفة بشكل أبرز انتفاخ بطنها وتقدم حملها، وكتبت معلقة عليها: «نعم.. أنا حامل.. طفلي سيأتي قريباً، احتفظت بهذا السر لفترة طويلة جداً، وعلى الرغم من الظروف السيئة التي تحدث من حولنا، أنت يا طفلي، أملي الوحيد لعام 2020، أنت تعطيني القوة عندما يبدو أن كل شيء من حولنا ينهار، تعطيني منظوراً جديداً تماماً حول سبب استيقاظي كل يوم.،لا أطيق الانتظار لمقابلتك».
المذبعة التي دخلت شهرها السادس من الحمل عادت ونشرت صورة طريفة من جلسة تصوير خضعت لها احتفالاً بعيد ميلادها، وكان لافتاً قالب الكيك الذي تم تزيينه بمجسمات خاصة بالمواليد، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «شكراً لكم جميعاً على أمنياتكم الجميلة لعيد ميلادي، ممتنة جداً لوجودكم في حياتي، أمنيتي الوحيدة لهذا العام هي السلام لوطني الحبيب لبنان».
يُذكر أن دوللي عياش، وهي ملكة جمال السياحة في لبنان عام 2003، احتفلت بزواجها إلى رامي ميْنة مدنياً في مدينة سيسيلي في روما – ايطاليا.
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